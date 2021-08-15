رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 أدبي و علمي عبر بوابة الأزهر

تصدر البحث على شبكة الانترنت خلال الساعات الماضية، رابط تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي و علمي عبر بوابة الازهر، بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وإعلان مؤشراتها في مؤتمر صحفي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بمشيخة الأزهر الشريف.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 أدبي و علمي

وبحسب الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، فأنه سيتم فتح باب تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي و علمي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، مشيرا إلى أن رابط تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي و علمي عبر بوابة الازهر، ستكون متاحة في هذا الوقت.

رابط وخطوات التظلم علي نتيجة الثانوية الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر الشريف، رابط وخطوات التظلم علي نتيجة الثانوية الازهرية، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 – 2021، مشيرا إلى أنه سيتم تلقي قبول التظلمات من نتيجة الثانوية الأزهرية في 198 مكتبا بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية تتمثل في دفع قيمة رسوم الطعن علي المادة الواحدة والتي تقدر بـ 100 جنيه، ويمكن تسديد تلك الرسوم الكترونيا، من خلال رابط تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي و علمي عبر بوابة الازهر، حيث يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم ويسجل بياناته عبر رابط تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021، ويتم تحديد موعد له للإطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به، ويدون ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة والتي تقوم الإدارة التعليمية بفحصها ومراجعتها ويتم طباعة الرد بنظام "سكانر" ليطلع عليها الطالب من خلال رابط تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي و علمي عبر بوابة الازهر، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإطلاع على ورقة الإجابة.

وفي حالة حصول الطالب على درجات إضافية بعد الطعن في نتيجته يمكنه استرداد رسوم التظلم.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي 46.5%.