«التعليم العالي»: توجد في مصر 490 كلية حكومية و260 خاصة و190 معهدا

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد الكليات في الحكومية 490 كلية تنتمي لـ 27 جامعة في مختلف المحافظات، أما الجامعات الخاصة وصل عددها إلى 26 جامعة تضم 260 كلية ويمكن إضافة أيضا 4 جامعات أهلية دولية و3 جامعات تكنولوجية وكذلك توجد أفرع جامعات دولية.

يوجد 190 معهدا معتمدا من وزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الطالب يتم إخباره بمصاريف المعاهد الخاصة والتي تصل إلى 190 معهدا على مستوى الجمهورية ويمكن أن يتقدم إليها عبر التنسيق ويمكن للطالب أن يدخل على صفحة وزارة التعليم العالي على الفيسبوك من أجل معرفة المعاهد الموثقة من قبل الوزارة لكي يقدموا فيهم.

التنسيق سيكون إلكترونيا ولا يوجد ورق

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: «أن الوزارة لديها كل بيانات الطلاب الناجين في الثانوية العامة، مفيش تقديم بورق، الطالب بيخش برقم الجلوس ويقدم على الكلية، والتقديم سيعتمد على التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب بين الطلاب من أجل تقليل التكلفة على أولياء الأمور وتخفيف على المدن الجامعية وكذلك لكي يوفر الطالب مجهودا ويصبح أكثر تركيزا في المحتوى الجامعي المقدم له في محاضرات الجامعة المختلفة».

جامعات أهلية بدأت الدراسة العام الماضي

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية مثل جامعة العلمين وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان بدأت الدراسة فيها من العام الماضي عدا جامعة المنصورة الجديدة التي سيبدأ العمل فيها هذا العام وسط انتظار من الطلاب وهيئة التدريس.