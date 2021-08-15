كواليس تكريم «اتكلم عربي» لسماح أبو بكر عزت: قصصها ربطت الأطفال بلغتهم

كرَّمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأديبة والكاتبة سماح أبوبكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، خلال احتفالية مبادرة «اتكلم عربي» لمشاركتها الفعالة والهادفة في المبادرة.

وقالت سماح أبوبكر عزت، إن «اتكلم عربي» مبادرة رئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى ربط الأطفال المصريين في الخارج بالوطن، من خلال تشجيعهم على التحدث بالعربية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة التي أطلقت المبادرة تنظم فعاليات للأطفال المصريين المقيمين في الخارج عبارة عن أنشطة ومعسكرات.

كواليس تكريم «اتكلم عربي» لسماح أبو بكر عزت

وأضافت الكاتبة، لـ«الوطن»، أنها سعدت بدعوة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمشاركة في المعسكر الذي أقيم في شرم الشيخ، منتصف يوليو الماضي، موضحة أنها التقت الأطفال المصريين هناك، وحكت لهم قصة «قنال لا تعرف المحال».

وأشارت إلى أنّ الأطفال تفاعلوا مع القصة بشكل كبير جدا، مؤكدة أنها دعيت مجددا للمشاركة في كرنفال أعده القائمون على المبادرة «وزارة الهجرة» في فندق الماسة، والتقت مجموعة جديدة من الأطفال المصريين بالخارج، وحكت لهم قصة «الدائرة الحائرة» عن نهضة مصر.

وتابعت بأنّ القصة من ضمن قائمة الشرف الدولية لعام 2020-2021 والتي يصدرها المجلس الدولي لكتب اليافعين، ومقره في سويسرا، مؤكدة أن الفعالية كانت ناجحة، وأنها تكرمت من الوزيرة لمشاركتها الفعالة والهادفة، في المبادرة.

يشار إلى أنّ الصفحة الرسمية للمبادرة، نشرت صوراً للكاتبة سماح أبوبكر عزت، وحول أطفال المصريين المقيمين بالخارج، وذكر القائمون على الصفحة أن الكاتبة عرضت لهم أزمة السفينة «إيفرجيفن» التي حدثت في قناة السويس بأسلوب سهل وبسيط وشيق، حيث استمتع الأطفال بقصة البطولة العظيمة التي حققها المصريون في حل الأزمة، ما ساهم في زيادة حماسهم ووطنيتهم تجاه بلدهم الأم مصر، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية خلال الجلسة.