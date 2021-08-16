أوائل الثانوية الأزهرية قسموها بالنص.. العلمي للشباب والأدبي للبنات

فرحة عارمة عاشها عشرات الطلاب بالمرحلة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اعتماد وإعلان أسماء الأوائل لتلك المرحلة، وتلقيهم اتصالات هاتفية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتهنئتهم على النجاح الباهر وتقديم الشكر لأسرهم على جهدهم الوافر وحرصهم على تفوق أبناءهم.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020/2021، التي اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، حملت دلالة واضحة مفادها أن البنات والشباب اقتسموا لوحة شرف الأوائل، حيث اكتسح الفتيات قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية، بينما سيطر الشباب على أسماء الأوائل في الشعبة العلمية.

أول الثانوية الأزهرية 2021.. 5 طلاب يغردون في القمة

المركز الأول على طلاب الثانوية الأزهرية احتله عدد من شباب الطلاب، أبرزهم أحمد محمد جمال سليمان، الطالب معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية، ومحمد تامر المرزوقي حسين، الطالب معهد طلخا، محافظة الدقهلية، وأمير محمد فهمى عمارة، ابن معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة، ومحمد محمد حسن على، الطالب معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية، إضافة إلى الطالب محمود السيد محمود عبد الفتاح بمعهد أنشاص الرمل، محافظة الشرقية.

صاحب المركز الأول علمي.. حصد نتاج فترة طويلة من التعب

سعادة بالغة شعر بها الطالب أحمد محمد جمال سليمان، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد سماعه بنبأ حصوله على المركز الأول على الثانوية الازهرية في الشعبة العلمية، إلا أن الفرحة الأكبر بالنسبة له كانت سماعه بصوت شيخ الأزهر يهنئه بتفوقه، حسبما ذكر في تصريحاته لـ«الوطن»، معربا عن راحة كبيرة شعر بها بعد فترة طويلة من التعب.

أوائل الثانوية الأزهرية أدبي.. مشهد يكتفي بالفتيات

المشهد انقلب تماما في قائمة أوئل الثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية التي تسيدتها الفتيات بشكل كامل، حيث جاءت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، ابنة محافظة أسيوط، على رأس تلك القائمة بحصولها على المركز الأول بمجموع 99.5%، وتلتها آلاء محمد، 99%، ثم أريج عبدالفتاح، 98.98%، تليها عبير منصور التي حصلت على المركز الثالث بمجموع 98.73%، مجموعة أخرى من أوائل الثانوية الأزهرية، أدبي، كلهن من الفتيات.

نجلاء الأولى أدبي.. نسبت الفضل لوالديها وحفظت حكمة «الشافعي»

مشاعر الفرحة التي أحست بها الطالبة نجلاء يوسف، صاحبة المركز الأول على الثانوية الأزهرية أدبي، لم تنسها فضل والديها الذين حفزاها على النجاح، مضيفة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها كانت تذاكر عدد ساعات تصل لـ12 ساعة يوميا، مرجعة سر تفوقها إلى حكمة خرجت من فم الإمام الشافعي، قديما، نصت على أن «من طلب العلا سهر الليالي».