بعد توجيه السيسي بصياغة أصول الزراعة.. تقرير رسمي: وصلت لـ1500 أصل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء، بإعادة صياغة أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي، والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يحصر إجمالي ما تم حصره من أصول تابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، أنها بلغت 1500 أصل بإجمالى 290 ألف فدان، وحوالى 4 ملايين متر مكعب من المباني والإنشاءات، حيث تنوعت تلك الأصول ما بين غير مستغلة وتم تأجيرها ومعتدى عليها من قبل مواطنين.

خطه لرفع كفاءة أصول وزارة الزراعة

أكد التقرير أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وتسليم بعضها إلى جهات تابعة للدولة.

تأجير 30 مزرعة للإنتاج الحيواني و40 للسمكي

لفت التقرير إنه تم تأجير 30 مزرعة للإنتاج الحيوانى و40 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح 200 مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التى تنتهى عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية.

حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى

أشار التقرير إلى أن عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها بلغت 15 أصلا بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق، وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ إجمالى ما تم حصره 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مكعب بقيمة تقديرية 14 مليار جنيه.

تحصيل 7 مليارات جنيه ديون ومستحقات الهيئات التابعة لوزارة الزراعة

فيما كشف التقرير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7 مليارات جنيه.