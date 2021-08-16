حالة الطقس اليوم 16-8-2021.. ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 3 إلى 5 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالة الطقس فيه معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 34 26

مطروح 32 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29.