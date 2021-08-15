أخبار الطقس غدًا.. شديد الحرارة على غالبية الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

كشفت الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين، على كل مناطق جمهورية مصر العربية، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد في الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

أخبار الطقس غدًا

وبحسب الخبراء فإنه تنتشر على كل المناطق بعض الظواهر الجوية ومنها الشبورة المائية الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته، منذ قليل، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وحركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 34 26

مطروح 32 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29.