الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الحرارة من 3 إلى 5 درجات عن المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من غد الاثنين 16 أغسطس الجاري، وحتى السبت المقبل، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب على ليلاً على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الحرارة عن المتوقعة من 3 إلى 5 درجات

ونوهت الهيئة إلى أن هناك المزيد من الارتفاع في نسب الرطوبة، مقارنة بالفترة الماضية، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد أن هناك انتشارا خفيفا للشبورة المائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السابعة صباحاً تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما أن هناك نشاطا لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، جنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

الرطوبة ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 43 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 إلى 35%، وعلى القاهرة الكبرى، تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ39 مئوية خلال نفس الفترة، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 88%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 مئوية خلال يوم السبت، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و92%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 43 مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 41 مئوية على شمال الصعيد، يوم الاثنين، وتسجل الرطوبة ما بين 20 و40%.