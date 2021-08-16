«إسراء» سادسة الثانوية الأزهرية: «أبويا وأمي دعموني وقدوتي شيخ الأزهر»

لحظات من الفرحة والزغاريد على وجوه المئات من الأسر والعائلات كانت حاضرة أثناء تهنئتهم للأسرة الطالبة إسراء عصفور «السادس مكرر لأوائل الثانوية الأزهرية»، علمي، عقب إفصاح مشيخة الأزهر عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي، فيما زينت الفرحة مسقط رأس الطالبة بقرية دمشيت بمركز طنطا، فيما حرص الجيران على توزيع الحلوى والعصائر على المهنئين.

الطالبة إسراء عصفور السادس مكرر لأوائل الثانوية الأزهرية علمي: شيخ الأزهر رسول للإسلام الوسطي

وأضافت الطالبة المتفوقة ودموع الفرح في عينيها بقوله «مشيخة الأزهر أبلغتني بنجاحي وزملائي هنأوني والحمد الله على نجاحي وتفوقي وشكرا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وربنا يحفظه لنا دايما فهو خير رسول للإسلام الوسطي».

إسراء: أمي وأبويا سندي في الحياة

كما أعربت الطالبة المتفوقة عن امتنانها لوالديها بقولها «أمي وأبويا سندي في العمر والحياة فلولاهما ما اكتملت الحياة وحققت حلم التفوق الدراسي».

والدة الطالبة: مؤسسات الأزهر صاحبة الفضل الأعظم في نشر تعاليم الدين الإسلامي

من جانبه قال والد الطالبة، الحاج محمد عصفور، إن ابنته الصغرى وأشقاءها تعلموا داخل مؤسسات الأزهر صاحبة الفضل الأعظم في نشر تعاليم الدين الإسلامي وآيات القرآن الكريم وأصول الفقه وعلوم الدين».

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021، والتي أعلنها الازهر الشريف رسميا خلال المؤتمر الصحفي أمس، 100% بالنسبة لشعبة العلوم الإسلامية، فيما بلغت النسبة للقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪، وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، شعبة العلوم الإسلامية، وشعبة أدبي كفيف.

تفاصيل أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للمكفوفين وشعبتي العلمي والأدبي

أوائل الثانوية الأزهرية للعلوم الإسلاميةحصل على المركز الأول، شعبة العلوم الإسلامية، الطالب أيمن ممدوح مصطفى داود علام، منطقـــــة: البحيرة، معهـــــــد: المحمودية، بمجمـــوع: 616نسبـــــــة: 97.78%. بينما جاء في ترتيب الاول مكرر: الطالبمعاذ محمد عبد الغني محمود، منطقـــــة: القاهرة، معهـــــــد: شبرا الخيمه، بمجمـــوع: 616 نسبـــــــة: 97.78%.

بينما حصل على المركز الثالث الطالب عبد الله عمر حسن علي، منطقـــــة: أسوان، معهـــــــد: كوم أمبو، بمجمـــوع: 615نسبـــــــة: 97.62%. وفي المركز الرابع جاء الطالب أحمد جمال الدين بديع الشاذلي، منطقـــــة: الغربية، معهـــــــد: الحاج حسين حماد بكفر حمام، بمجمـــوع: 614نسبـــــــة: 97.46%.

وفي المركز الخامس، شعبة العلوم الإسلامية، بمجمـــوع: 609نسبـــــــة: 96.67%، جاء الطلاب الثلاثة: أحمد جابر محمد عبد الرازق، منطقـــــة: الفيوم، معهـــــــد: الأبيض. والطالب أحمد عادل أحمد محمد أحمد، منطقـــــة: الدقهلية، معهـــــــد: المقاطعة. والطالب محمد طارق محمد الشحات أحمد أحمد، منطقـــــة: الشرقية، معهـــــــد: كفر صقر.

وفي شعبة أدبي كفيف جاء ترتيب الأوائل كالتالي، حصل على المركز الأول، الطالب عصام محمد ابراهيم السيد الإستمبولى، منطقـــــة: الغربية، معهـــــــد: سنباط ع/ث، بمجمـــوع: 612 نسبـــــــة: 97.14%. وفي المركز الثاني جاءت الطالبةعلياء ياسر أنور عيد، منطقـــــة:البحيرة، معهـــــــد:ف/ حوش عيسى، بمجمـــوع:606 نسبـــــــة:96.19%.

بينما حصل على المركز الثالث، الطالب/ فارس محمد عبد الغني محمود، منطقـــــة: القاهرة، معهـــــــد: الغد المشرق الخاص عربي، بمجمـــوع: 600نسبـــــــة: 95.24%.

وحصل على المركز الرابع، الطالبة مريم عبد الله يوسف المسير، منطقـــــة: الغربية، معهـــــــد: ف / كفر الشيخ سليم ع/ث، المجمـــوع: 592، النسبـــــــة: 93.97%. وجاء الطالب صالح محمد موسى تهامى، في المركز الخامس، منطقـــــة: القليوبية، معهـــــــد: كفر النخلة بنين، بمجمـــوع: 590، نسبـــــــة: 93.65%.

يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أجرى، بالأمس، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.