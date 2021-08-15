خلال هذه الساعات، ينتظر الملايين من طلاب الثانوية الأزهرية معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس، حيث حددت بوابة بوابة الأزهر الإلكترونية الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس لإعلان النتيجة.

معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس

وفيما يخص معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس، فهي تعرض على منصات مواقع الأزهر الشريف المختلفة، في فيديو « بث مباشر»، ولمعرفة النتيجة يمكنك الضغط هنا.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بعد قليل

وفيما يخص معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس، أعلن الأزهر الشريف أمس أسماء الأوائل في الأزهر بالقسم العلمي، حيث حصلوا على نسبة 100% من المجموع الكلي، وجاءت أسماهم كالتالي: «أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية).

واستمرارا لما يخص معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس، حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.5%، بينما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تالتة ثانوي أزهر 2021 بالدرجات ورقم الجلوس، عن طريق اتباع بعض الخطوات، وذلك كما يلي:

- اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

- الضغط على عبارة «ترقبوا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021».

- أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في إدخال الطالب رقم جلوسه ورقمه القومي، ثم ستظهر النتيجة له حال ظهورها.