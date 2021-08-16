طريقة تفعيل بطاقة التموين من الموبايل.. ارسل 1 في رسالة لرقم 9136

يستخدم العديد من المواطنين الهاتف المحمول «الموبايل»، حاليا في إنهاء كل طلباتهم الحكومية، خاصة بعد توفير الحكومة جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا تزامنا مع عصر الرقمنة الذي يعيشه العالم، ويأتي من أهم هذه الخدمات طرق تفعيل بطاقة التموين الجديدة من أجل التمكن من صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية من خلالها.

وأتاحت وزارة التموين خدمة تفعيل البطاقة التموينية الصادرة حديثا للمواطنين، بشكل مبسط، ولا يتطلب الأمر أكثر من ثواني معدودة لإتمام تفعيل البطاقة والتأكد من إمكانية صرف مستحقات الدعم الشهرية من خلالها.

كيف يمكن تفعيل بطاقة التموين من الموبايل؟

وتتلخص خدمة الموبايل الخاصة بتفعيل بطاقة التموين، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم (1) إلى الرقم المختصر (9136)، بشرط أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية.

ويعقب هذه الخطوة، استلام الشخص المرسل على رقم الموبايل رسالة مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين، فضلا عن تحديد موعد صرف أول المقررات التموينية من خلال رسالة نصية عبر الموبايل.

هل يمكن صرف مقررات التموين دون تفعيل البطاقة؟

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أنه عند استلام الأسرة لبطاقة التموين الجديدة أو الصادرة حديثا كبدل تالف أو فاقد، لن يتم التمكن من صرف مستحقات الأسرة شهريا إلا إذا تم تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري الخاص بها، مؤكدة أن الوزارة وفرت عدة طرق لتفعيل بطاقة التموين أسهلهم هي إرسال رسالة الموبايل، فضلا عن طريقتين أخرتين عن طريق موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية.

وتصرف الحصص والمقررات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم والحاملين لبطاقة التموين في الأول من كل شهر ولمدة 30 يوما كاملة، من منافذ التموين والتي تبلغ عددها 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يصرف منها ما يقرب من 28 سلعة تموينية تضخها هيئة السلع التموينية شهريا للمنافذ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.