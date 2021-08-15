دعم مصر.. تفعيل بطاقة التموين وخط ساخن لتلقي الشكاوى

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكثير من الخدمات التموينية للمواطنين، كي يجري إنهائها بشكل إلكتروني ميسر ومبسط، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مديريات التموين أو مكاتب التموين بالمحافظات، وذلك من خلال موقع «دعم مصر»، الذي يتيح للمواطنين خدمة تفعيل بطاقة التموين على رقم 19959، وهو الخط الساخن لموقع دعم مصر.

تفعيل بطاقة التموين شرط صرف السلع الشهرية بالبطاقة

ويمتلك الكثير من المواطنين المستحقين للدعم الحكومي البطاقات التموينية، لكن لا يتمكنون من صرف السلع التموينية الشهرية بهذه البطاقات، إلا بعد أن يجري تفعيل البطاقة التموينية، واستلام الرقم السري الخاص بها، ويجري ذلك من خلال الخدمة الذي يتيحها موقع دعم مصر، لتفعيل بطاقة التموين على رقم 19959.

تحذير من التزوير في بيانات بطاقة التموين

ولتفعيل بطاقة التموين على موقع دعم مصر، يلزم الموقع من خلال بث رسالة تحذيرية للمواطن الراغب في تفعيل بطاقة التموين، الإقرار بالموافقة على أنه في حالة إثبات أي تزوير في البيانات المدخلة من بيانات البطاقة التموينية، سيلغي الموقع البطاقة نهائيا، فضلا عن المساءلة القانونية عن الإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية، وفي حالة اختيار المواطن بند «موافق»، ينقل موقع دعم مصر على الصفحة المباشرة للخدمة الإلكترونية التي يريدها المواطن.

طرق تفعيل بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

- الدخول على موقع دعم مصر من هنا

- الضغط على الموافقة على الرسالة التحذيرية بإقرار أن البيانات المدخلة صحيحية تجبنا لإلغاء البطاقة.

- اختيار خدمات تموينية للمواطنين.

- اختيار بند تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

- تسجيل بيانات البطاقة التموينية وكتابة رقم البطاقة المكون من 12 رقم.

- كتابة رقم قومي لأحد المستفيدين بالبطاقة.

- اضغط على موافق على رسالة ارسال كود تفعيل الى رقم الموبايل.

- كتابة الكود الذي تم استلامه في رسالة نصية عبر الموبايل.

- سيظهر رسالة بأنه تم التفعيل بنجاح.

- سيجري إرسال رسالة عبر الموبايل بالرقم السري وموعد الصرف.

19959 رقم الخط الساخن لموقع دعم مصر

وخصص موقع دعم مصر، خطا ساخنا يحمل رقم 19959، لتلقي أي شكاوى من المواطنين عليه، في حال تعثرهم في استكمال البيانات على الموقع الإلكتروني.