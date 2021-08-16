البنوك تتحرك رسمياً لتنشيط أو إغلاق الحسابات الراكدة

تأكيداً لانفراد «الوطن»، الأسبوع الماضي، بدأت البنوك رسمياً مطالبة العملاء أصحاب الحسابات الراكدة، عبر رسائل SMS والبريد الإلكتروني، ضرورة زيارة أقرب فرع من فروع البنك لتنشيط الحسابات وتحديث بيانات العملاء، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

تنشيط أو غلق الحساب

قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إن البنوك ستخير العملاء بين تنشيط حساباتهم بإجراء أي عملية تحويل أو استقبال أو حتى استعلام عن الرصيد، أو غلق الحساب دون سداد أي رسوم لذلك.

كتاب دوري للبنك المركزي

إجراءات البنوك تأتي في ضوء كتاب دوري لـ«البنك المركزي المصري»، الأسبوع قبل الماضي، بشأن الحسابات الراكدة، والتي لم يجر عليها أي نوع من المعاملات كالسحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة وللحسابات الجارية أيضاً، ولمدة عامين لحسابات التوفير.

أحقية غلق الحساب

وأوضحت المصادر أنه يحق للبنك إغلاق الحساب نهائياً، إذا ما توقفت عليها التعاملات المذكورة مدة عام، على أن يخطر البنك العميل قبل مرور سنة بـ3 أشهر، لإعادة تنشيط حساباتهم مرة أخرى بإجراء أي عملية مصرفية.

نصائح للعملاء

ونصحت المصادر، أصحاب الحسابات الراكدة بالعمل على تنشيطها عبر إجراء عملية سحب أو إيداع أو استعلام، تجنبا لإغلاق الحساب، ومعاودة فتحه بمصروفات بعد ذلك، مشيرة إلى البنوك ستمهل العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة، وستضطر لغلق الحساب ما لم يبادر صاحبه بالاستجابة لطلب البنك خلال فترة محددة.

ونشرت «الوطن»، في وقت سابق، أن البنوك المصرية ستبدأ هذا الأسبوع في إخطار العملاء أصحاب الحسابات الراكدة بضرورة تنشيطها أو يتم غلقها من قبل البنك بشكل آلي، بعد فترة يحددها البنك.

ونقلت «الوطن»، عن مصادر قولها إن عدد الحسابات الراكدة في البنوك العاملة في السوق المحلية «كبير للغاية» وهو ما استدعى تحرك البنك المركزي المصري لحسم أمر هذه الحسابات، بالتنشيط أو الغلق.