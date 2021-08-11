شروط ومزايا الاستثمار في صناديق البنك الأهلي.. سهولة الاسترداد

تعد صناديق السيولة النقدية إحدى الأدوات الادخارية التي تطرحها البنوك المصرية أمام العملاء، سواء الأفراد (العاديين) أو أصحاب الشركات (الجهات الاعتبارية)، من خلال شراء عدد من الوثائق التي تتيح للعملاء الحصول على عائد آمن وجاذب بمقاييس العائد المطبق على باقي الأوعية في الوقت الراهن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وشروط ومزايا الاستثمار في وثائق صناديق السيولة النقدية في البنك الأهلي، وفقًا للموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

مزايا الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي

تتمتع صناديق استثمار البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا، أهمها:

- انخفاض المخاطر: من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

- ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.

- التنويع: من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، ونقدى ذو عائد يومي تراكمي وعائد دوري ربع سنوي، وعائد دوري تراكمي وجوائز، وإسلامي، وصندوق الصناديق ذو العائد النصف سنوي، إضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذو العائد الدوري.

- الإفصاح والشفافية: من خلال النشر الدوري النصف سنوي للمراكز المالية للصناديق بالصحف.

- توافر الرقابة: من خلال الرقابة المزدوجة على الصناديق من البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي حسابات كل صندوق.

- التقييم اليومى: من خلال تحديث المحافظ الاستثمارية الخاصة بكل صندوق بهدف الوصول للقيمة العادلة لسعر الوثيقة، والذي يتم نشره بصفة دورية بالصحف القومية وكذا علي الموقع الإلكتروني للبنك حسب دورية كل صندوق (أسبوعي/ يومي)، وبما يتيح لعملاء البنك سهولة التعرف على السعر الذي سيتم على أساسه التعامل على الوثائق بيعًا وشراءً.

- سهولة الاسترداد: من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خلال مواعيد العمل الرسمية بالسعر المعلن للوثيقة، وفقًا للمحددات الواردة بنشرة اكتتاب كل صندوق.

- الإقتراض بضمان الوثائق: يجوز الاقتراض بضمان الوثائق من البنك الأهلي، وفقًا لقواعد الإقراض السارية بالبنك.

تفاصيل الاستثمار في صناديق السيولة النقدية

- يتم شراء الوثائق من خلال تقديم طلب شراء عدد من الوثائق في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري.

- يخضع تحديد سعر الوثيقة بشكل يومي على استثمارات الصندوق في أذون وسندات الخزانة والودائع.

- الحد الأدنى لعدد شراء الوثائق 5 وثائق كحد أدنى أي بسعر 1400 جنيه تقريبا.

- يستطيع أي حامل الوثيقة بيعها في البنك من ثاني يوم الشراء دون قيود، ولا يوجد أي رسوم مطبقة على كسر الوثيقة بل يحصل على عائدها دون أي خصومات.

- يتم احتساب العائد بشكل يومي من نفس يوم شراء الوثيقة.

- يُصرف كوبون كل 3 أشهر في البنك الأهلي، إضافة إلى العائد التراكمي على الوثيقة، إلا أن أغلب صناديق السيولة النقدية تكتفي بتقديم العائد التراكمي على الوثيقة مع استحقاق الوثيقة.

- يسمح البنك بالاقتراض بضمان الوثائق بنسب محددة من إجمالي قيمتها.