انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية

انقطع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، مساء اليوم، وفقا لما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية، في ظل الأزمات التى تواجه لبنان، وتزامنا مع فاجعة انفجار عكار في لبنان فجر اليوم الأحد.

وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان فى بيان لها، أن التيار الكهربائى انقطع عن كل الأراضي اللبنانية، عند حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم.

انقطاع التيار الكهربائي فى الثامنة مساء اليوم الأحد عن جميع الأراضي اللبنانية

ونوهت بأن انقطاع التيار الكهربائي، يرجع إلى انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ، مرجحة أن يكون تدني الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة، بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم»

وتابعت: أنه إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثماني وهي محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية

فيما ناشدت المؤسسة القوى الأمنية التدخل الفوري لاستعادة السيطرة على هذه المحطات، والحؤول دون وقوع المحظور في استمرار وتجدد الانقطاع الشامل للتيار في كافة الأراضي اللبنانية.

القبض على مالك أرض خزان الوقود المتسبب فى انفجار عكار لبنان

فى سياق متصل وبشأن انفجار عكار لبنان بسبب شح الوقود ألقت قوات الأمن اللبنانية، القبض على جورج رشيد، مالك قطعة الأرض الواقعة في بلدة التليل بعكار شمالي لبنان، التي انفجر فيها خزان للوقود، ما أسفر عن مقتل نحو 28 شخص في شقة بميناء طرابلس

فيما تشير المعلومات إلى أن ابنه، الذي سلم نفسه صباح الأحد، قد أرشد القوى الأمنية إلى مكانه.

وتسبب انفجار خزان الوقود، فى الثانية من فجر اليوم الأحد إلى مقتل نحو 28 شخصا، وإصابة نحو 100 آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية، وتم نقلهم إلى مستشفيات عكار وطرابلس وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».