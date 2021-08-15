نجوم الفن يتضامنون مع لبنان بعد انفجار عكار: قلوبنا احترقت

تضامن عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، مع الشعب اللبناني بعد انفجار عكار والذي راح ضحيته العشرات، وتحولت عدد من صفحات الفنانين إلى بوستات لدعم الشعب اللبناني.

وكتب خالد النبوي عبر تويتر: «‏قلوبنا مع لبنان الحبيب في مصابهم الأليم، اللهم ارحم الضحايا واحفظ الأهل والأحباب، يا رب أخرج لبنان من هذه الغمة، أتمنى أن تكون الأمة العربية سندا للبنانيين في محنتهم».

وكتبت نادية الجندي «أتقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني، وشهداء حادث انفجار ⁧‫عكار‬⁩، الله يرحم الشهداء ويحفظ لبنان وشعبها‏»، مضيفة «كل الشكر والتقدير على القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمون على تأجيل حفل افتتاح ⁧‫الموريكس دور‬⁩‏ وإرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً‏ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد».

وقالت المطربة مادلين مطر عبر تويتر «قلبنا احترق عليكن، جرحى الحريق، في عكّار، الله يصبّركن ع أوجاعكن، ويتحاسب يللي كان السبب».

وعلقت المطربة رنا سماحة قائلة «كل يوم قلبي بيتقطع على اللي بيحصل بلبنان، ‏⁧‫لبنان‬⁩ ميستاهلش يعيش الحياة دي ‏البلد اللي عشنا فيها أحلى أوقاتنا‏ جنة على الأرض‏»، مضيفة: «ليه ييجي اليوم وتبقى كده ولحد إمتى؟، يا رب الطف بيهم واحفظهم بعينك التي لا تنام للأسف لا نملك إلا الدعاء، رحم الله شهداء ⁧‫ عكار‬⁩».

وقالت هيفاء وهبي «ما بيستاهل ⁧‫لبنان‬⁩ لي عم بصير في!! بكفي موت وقهر‏ الله يشفي جرحى ⁧‫التليل‬⁩ ⁧‫عكار‬⁩ ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بها المرحلة الصعبة».

وقالت إليسا «يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي، مسؤول، نايب أو وزير، انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن، فجوعتون وغيبتون، دم كل شهيد أو جريح انتو بتتحملو، الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!‏وقحين بشكل».