أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-8-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، في السوق المحلي، حيث لم تتغير الأسعار عن أمس، بسبب توافر المعروض من الدواجن ومشتقاتها، وبحسب الغرفة التجارية، فإنه خلال فصل الصيف تزداد مدخلات الإنتاج بسبب ارتفاع مستلزمات رعاية الطيور بمختلف أشكالها بسبب درجات الحرارة.

أسعار الدواجن اليوم

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار اليوم، تستعرض متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلي، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، حافظ على نفس السعر، حيث سجل اليوم، 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، والبلدي بنحو 55 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 21 إلى 23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 إلى 27 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الدواجن البلدي تراوح بين 38 و 39 في المزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 41 و45 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأضاف أن سعر الكتكوت في المزارع اليوم تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، وصل سعره إلى 65 جنيهًا، أما عن سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، فسجل نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وأشار إلى أن سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر، عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيهًا، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما وصل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وأخيرًا، شهد سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام، فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة السيد قصير، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 13 مليار بيضة، ويتم استهلاك نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، وأننا نكاد نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.