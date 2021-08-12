أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-8-2021 في مصر

تعد أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها، واحدة من أهم السلع التي يحرص الكثيرون على متابعتها، باعتبارها واحد من أهم المنتجات الغذائية التي توجد على موائد المصريين، كما أنها تمد الجسم بالبروتينات.

أسعار الدواجن اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 23 و24 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و30 جنيهًا»، وفقا لعبدالعزيز.

سعر كرتونة البيض

كما شهد سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، اليوم، حالة من الاستقرار عند 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، اليوم الخميس، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيهًا، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم، نحو 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.