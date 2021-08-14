أسعار الدواجن اليوم السبت 14-8-2021 في مصر

تناول اللحوم البيضاء بكافة مشتقاتها، يعد واحدة من أهم السلع التي يحرص المواطنين عن تناولها يوميا كونها تمد الجسم بالبروتين، لذلك يتابعون بشكل لحظي أسعار الدواجن اليوم، كونها تشهد حركة تغيرات ملحوظة في الأسعار بين الحين والآخر.

أسعار الدواجن اليوم

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية، تستعرض جريدة «الوطن» أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري بالأسواق المصرية، حسبما ذكره عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة للجريدة.

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 22 23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 27 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الدواجن البلدي تراوح بين 38 و 39 في المزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 41 و45 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، سجل اليوم، 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 41 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 38 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي نفس السياق، وفق حديث «السيد»، سجل سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، وصل سعره إلى 65 جنيهًا، أما عن سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، فسجل نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل اليوم السبت سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وشدد رئيس الشعبة خلال حديثه لـ«الوطن» عن أسعار الدواجن اليوم السبت، على أن سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات اليوم السبت، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيهًا، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما وصل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، اليوم السبت، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وأخيرًا، شهد سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم السبت، نحو 130 جنيهًا.