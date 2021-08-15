أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-8-2021 في مصر

حافظت أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، على استقرارها بالسوق المحلي، وفق تصريحات خاصة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 27 جنيهًا بالسوق، والساسو نحو 43 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك نحو 28 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلي، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 21 إلى 23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 إلى 27 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الدواجن البلدي تراوح بين 38 و 39 في المزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 41 و45 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، سجل اليوم، 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، والبلدي بنحو 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأضاف أن سعر الكتكوت في المزارع اليوم تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، وصل سعره إلى 65 جنيهًا، أما عن سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، فسجل نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وأشار إلى أن سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر، عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيهًا، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما وصل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وأخيرًا، شهد سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

وتصل حجم مبيعات مصر من الدواجن نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، ويصل إنتاج مصر السنوي من البيض نحو 13 مليار بيضة، وفق بيانات سابقة لوزارة الزراعة.