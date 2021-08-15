«الفرح تحول لمأتم».. أول صورة لعروسي البحيرة ضحية «زفة العربيات»

حلقة مأساوية جديدة في مسلسل كوارث حفلات «زفة سيارات العرسان»، شهدها طريق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، راح ضحيتها عروسان وشقيقة العروس، جميعهم مقيمون في قرية «الشعيرة» التابعة لمركز إيتاي البارود، فيما أصيب آخر بجروح بالغة وجرى حجزه على إثرها بالعناية المركزة بمستشفى إيتاي البارود المركزي.

صورة عروسي البحيرة

وحصلت «الوطن» على صورة العروسين قبل زفافهما بساعات، في الوقت الذي اتشحت فيه قرية «الشعيرة» التابعة لمركز إيتاي البارود بالسواد، حزنا على فراق 3 من أبنائها، وقال شهود عيان إن استعراض السيارات خلال زفة العروسان، تسبب في الحادث بالطريق المشار إليه، وذكروا أن قائد السيارة أحد أقاربهم وقرر أن يجاملهم في حفل زفافهما.

وكان طريق «إيتاي البارود - كفر الشيخ مخلوف»، شهد حادثًا مروعًا منذ قليل، لقي على إثره عروسان وشقيقة العروس مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيارة ملاكي مخصصة لزفة العروسان بداخلها عروسين واثنين من أقاربهما بمصرف مجاور للطريق المشار إليه أثناء زفة العروسين.

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي، بعد انتشال السيارة من المجرى المائي، ونقل المصاب العناية المركزة بذات المستشفى، وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة إن المصاب تعرض لجروح بالغة، ويجري علاجه بالعناية المركزة تحت إشراف طبي كامل.

انتشال جثث الضحايا والمصاب

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، ومأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة زفاف عروسين بالطريق المشار إليه ووجود متوفين ومصاب، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، من انتشال مستقلي السيارة، وتبين أن بينهم عروسين واثنين من أقاربهما، من بينهما شقيقة العروس «متوفاة»، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى المذكور.

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين وهم: حسام حسن محمد قنديل 26 سنة «العريس»، ومقيم بقرية «الشعيرة» إيتاي البارود، وندى سامح محمد قنديل 18 سنة «العروس»، مقيمة بذات القرية، وعلا سامح محمد قنديل، 15 سنة «شقيقة العروس»، لقيت مصرعها بسبب توقف بعضلة القلب.