بعد وفاة عروسين بسببه.. خطوات الاستخدام الآمن للسخان الكهربائي

بعد ما لقى عروسان مصرعهما، بعد ثلاثة أيام من زفافهما، صعقا بـ الكهرباء أثناء استحمامهما بالسخان الكهربائي، وكشْفت التحريات الأمنية، أن سبب الوفاة هو الصعق الكهربائي الناتج عن استخدام السخان، يستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه، من خدمات يومية، خطوات الاستخدام الآمن للسخان الكهربائي، وخطوات تفادي الإصابة بالصعق الكهربائي.

خطوات الاستخدام الآمن للسخان الكهربائي

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تقل بالتدريج حتى يُعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- لابد من تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- يُفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- عدم ضبط السخان على درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا يتسبب في إجهاد الموتور، وللحفاظ على عمره الافتراضي، وتجنب رفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط «الثرموستات» عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يجب أن تكون المسافة بين السخان والصنبور «الحنفية» أقل من 10 أمتار.

- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء، الذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

خطوات تفادي التعرض للصعق الكهربائي:

- الكشف على الأسلاك والوصلات الكهربائية دوريا، وصيانتها عند الضرورة.

ـ إبعاد المواد السائلة عنها.

ـ عدم العبث بالمقابس الكهربائية وحماية الأطفال منها.

ـ تفادي تمديد الأسلاك ووصلات الكهرباء أسفل المفروشات.

خطوات إسعاف المصاب بالصعق الكهربائي:

- يجب فصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب عدم لمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة، ويتم استخدام عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب، واستخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب، ويمكن لف الحبل حول قدم المصاب أو أعلي الذراع وسحبه.

- ضرورة التأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.