عاجل.. وفاة عروسين و9 من المعازيم في حادث تصادم على طريق الكريمات

في تصادم مروع على طريق الكريمات، لقي 11 شخصًا مصرعهم، بينهم العروسان «علاء وشروق» كان من المقرر إقامة حفل زفافهما غدًا، وانتقلت قوات أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة لتشريح جثامينهم لبيان أسباب الوفاة.

وقالت مصادر قضائية إن سيارة العروسين الملاكي اصطدمت بسيارة أخرى ميكروباص على طريق الكريمات، ما تسبب في مصرع العروسين و9 من ركاب الميكروباص، وبينت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الميكروباص واصطدمت بسيارة العروسين فماتا في الحال مع عدد من ركاب السيارة الأجرة.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من المارة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث واستدعت سيارة الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.