طالبان: نستهدف تشكيل حكومة إسلامية منفتحة.. ومجلس الأمن يجتمع اليوم

قال متحدث ومفاوض بحركة طالبان، إن الحركة تجري محادثات بهدف تشكيل حكومة إسلامية شاملة ومنفتحة في أفغانستان، وذلك بعد سيطرتها على القصر الرئاسى فى كابول.

حركة طالبان: نستهدف تشكيل حكومة إسلامية منفتحة

وأوضح سهيل شاهين، أحد قادة الحركة، ذلك لوكالة أسوشيتد برس، بعد سيطرة الحركة على معظم البلاد في غضون أيام، واقتحامها العاصمة الأفغانية كابول، في الوقت الذي سارعت فيه الولايات المتحدة لسحب رعاياها من دبلوماسيين ومدنيين.

وأضاف مسؤول في طالبان، أن الحركة سوف تعلن حكومة جديدة من القصر الرئاسي، ولكن يبدو أن هذه الخطط متوقفة ولو مؤقتا.

واشنطن ترسل 1000 جندي الى أفغانستان

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لأسوشيتدبرس أمس الأحد، إن 1000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا سيتجهون مباشرة إلى كابول بدلا من إلى الكويت كقوة احتياط.

وأمس منح الرئيس جو بايدن تصريحا بزيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة هناك إلى نحو 5000 بإضافة حوالي 1000 جندي.

وتقوم مروحيات بإجلاء أعضاء السفارة الأمريكية، كما تقوم عدة بعثات غربية أخرى بسحب رعاياها.

فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن سفير المملكة المتحدة في أفغانستان سيتم نقله جواً خارج البلاد بحلول مساء الاثنين، وسط مخاوف من استيلاء طالبان على المطار.

كانت وزارة الخارجية تعتزم بقاء لوري بريستو، وفريق صغير من البعثة البريطانية في أفغانستان في المطار، مع دبلوماسيين دوليين آخرين. لكن صحيفة صنداي تلجراف ذكرت أنه تم تقديم موعد رحيلهم، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

مجلس الأمن يناقش أوضاع أفغانستان اليوم

من جانبه يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان صباح الاثنين بطلب من إستونيا والنرويج.

وقال نائب سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة، أندريه ليباند، إن اجتماع المجلس يهدف إلى مناقشة إمكانيات تجنب التصعيد، مضيفا في بيان الأحد، إستونيا تدعو جميع الأطراف إلى التوصل لحل سلمي.