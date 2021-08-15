الحرب فى أفغانستان.. حركة طالبان: إعلان كابول إمارة إسلامية قريبا

أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، أكد أن الحركة ستعلن في القريب العاجل، تأسيس إمارة إسلامية في أفغانستان، من القصر الرئاسي بالعاصمة كابول.

يشار إلى أن هذا هو الاسم الذي أطلق على البلاد، تحت حكم طالبان التي طردتها قوات بقيادة أمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ونجحت حركة طالبان، في السيطرة على الولايات الأفغانية، وتمكن مسلحو الحركة من دخول القصر الرئاسى فى العاصمة كابول، اليوم، تزامنا مع هروب الرئيس الأفغانى أشرف غنى.

الرئيس الأفغاني يصل إلى سلطنة عمان

وأوضحت قناة أخبار كابول، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان، مشيرة إلى أن زوجة غني، رولا، وشخصين آخرين غادروا كابول أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان، مؤكدة أنهم فى سلطنة عمان الآن، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم»

وقال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، غادرت أفغانستان تفاديا لوقوع حمام دم، قائلا: «طالبان ربحت الحرب وخسرت قلوب الأفغان»

وتجرى قوات حركة طالبان، القيام بدوريات أمنية في كابول، بعد سيطرتها على القصر الرئاسي فى العاصمة الأفغانية.

كما أفرجت طالبان بعد سيطرتها على كابول، عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من داعش، وسجناء سابقون بجوانتانامو.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشان أفغانستان صباح غدا الاثنين

ويعقد مجلس الأمن الدولى، اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان صباح غدا الاثنين، بطلب من إستونيا والنرويج.

وأوضح دبلوماسيون بالمجلس يوم الأحد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيطلع أعضاء المجلس على أحدث التطورات، بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة بايدن، قررت إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة كابول، تزامنا مع إجلاء رعايها من البلاد.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، حث أمس الأول الجمعة، حركة طالبان على وقف هجومها بشكل فوري، في أفغانستان، والتفاوض بحسن نية، لتجنب حرب أهلية طويلة الأمد فى البلاد.