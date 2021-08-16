أسماء أوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة القاهرة الأزهرية أدبي وعلمي

أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة القاهرة الأزهرية أدبي وعلمي (مبصر وكفيف)، وتقدم الدكتور حسن خليل وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية و الوكلاء وجميع العاملين بالمنطقة بخالص التهنئة القلبية لأسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة القاهرة الأزهرية أدبي وعلمي، وجميع الطلاب الناجحين، متمنين للجميع دوام التفوق والنجاح.

رسميا.. أوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة القاهرة الأزهرية أدبي وعلمي

وأعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني اليوم نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، مؤكدا أنها أصبحت متاحة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، والرقم القومي.

وتسمح بوابة الأزهر لـ 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 في 609 لجان على مستوى الجمهورية، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

ويمكن الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يجب اتباع عدة خطوات، أولها الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، بعدها اختيار تبويب طالب، وبعد الوصول للصفحة الرئيسية، اختيار نتائج الامتحانات من الخيارات المقدمة، ويكون أول خيار، بعدها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم البحث للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.

كما أكد الضويني أنه سيتم فتح باب الطعون، بدءاً من غد، الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، في 198 مكتباً على مستوى الجمهورية لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، وذلك لسداد رسوم إعادة التصحيح، مقابل 100 جنية للمادة واحدة، ويحق الطالب فقط الاطلاع على ورقته، ويحق له الطعن مرة واحدة.

وأكد أنه تم استحداث سداد رسوم عبر الإنترنت، ثم تقديم الطلب بالمواد من خلال مكاتب المديريات.