تفاصيل جديدة في حادث مصرع عروسين بالبحيرة.. زفافهما كان الثلاثاء

اتشحت قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بالسواد حزنا على مصرع عروسين وشقيقة العروس، أثناء عودتهم من جلسة تصوير، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم بمصرف بطريق إيتاي البارود، وقال شهود عيان أن سيارات "العروسين" كانت تستعرض مهاراتها "تخميس" على الطريق المشار إليه، إلا أنه بسبب السرعة الزائدة انقلبت سيارة العروسين بمجرى مائي، ووقعت حالات الوفيات المذكورة.

تفاصيل جديدة في حادث مصرع العروسين

قال ياسر جمال، أحد أهالي قرية الشعيرة، إن حفل زفاف حسام حسن قنديل، كان مقررا له غدا الثلاثاء، بإحدى قاعات الأفراح بمركز إيتاي البارود، ووقع الحادث أثناء عودتهم من جلسة تصوير، وشراء بعض مستلزمات حفل الزفاف، وأسفر الحادث عن وفاة العروسين وشقيقة العروس وإصابة قائد السيارة.

إصابات بالغة تعرض لها قائد السيارة

وقالت مصادر طبية بمستشفى إيتاي البارود المركزي، إن قائد السيارة تعرض لإصابات بالغة، وأوضح التقرير الطبي الأولي، أنه تعرض لكسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بذات المستشفى، ويجري إسعافه وتلقي العلاج اللازم.

فرح تحول إلى مأتم

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشعيرة، حيث قال ياسر صلاح، أحد جيران العروسين، إن حسام حسن «العريس» يتمتع بحب الجميع ولم يترك فرحا أو مناسبة بالقرية إلا وحضرها وأدى الواجب المفروض، وهو ما جعل الجميع في حالة حزن عل فراقه، حيث إننا كنا ننتظر حفل زفافه بفارغ الصبر، والآن ننتظر جثمانه لتشييعه لمثواه الأخير.