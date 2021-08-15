مصرع عروسين وشقيقة العروس أثناء زفافهما بالبحيرة «وقعوا في مصرف»

حادث مروع شهده طريق «إيتاي البارود - كفر الشيخ مخلوف»، حيث لقي عروسان وشقيقة العروس مصرعهم، وأصيب آخر بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيارة ملاكي بداخلها عروسين و2 من أقاربهما بمصرف مجاور للطريق أثناء زفة العروسين، وقال شهود عيان إن الحادث وقع أثناء استعراض السيارات خلال الزفة.

نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة، وجار تحرير محضر بالواقعة، فيما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بذات المستشفى، وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب خطيرة، وجار إسعافه.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد بالطريق المشار إليه ووجود متوفيين ومصاب، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

إصابة قائد السيارة

وتمكنت القوات من انتشال مستقلي السيارة وتبين أن بينهم عروسين و2 من أقاربهما من بينهم شقيقة العروس «متوفاة»، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى.

وذكرت مصادر أن المتوفين هم، حسام حسن محمد قنديل 26 سنة «العريس»، ومقيم بقرية «الشعيرة» بإيتاي البارود، وعروسه ندى سامح محمد قنديل 18 سنة قرية «الشعيرة» بإيتاي البارود، وشقيقتها علا سامح محمد قنديل، 15 سنة قرية «الشعيرة» بإيتاى البارود بتوقف بعضلة قلب، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج إلا أنهم فارقوا الحياة.

كما أصيب قائد السيارة، ويدعى أحمد بهاء محمود قنديل، 20 سنة مقيم قرية «الشعيرة».