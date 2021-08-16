«الاتصالات»: إتاحة 200 خدمة على بوابة مصر الرقمية نهاية العام الجاري

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إنه سيتم إتاحة 200 خدمة على بوابة مصر الرقمية نهاية عام 2021، مؤكدا أن الوزارة تُضيف كل شهر خدمات جديدة على موقع مصر الرقمية، موضحا في الوقت ذاته أن الوزارة تبحث الإسراع في منظومة الخدمات وتحويلها لنشاط يجتذب العديد من المواطنين، واتخاذ خطوات تنفيذية للإسراع في تقديم الخدمات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إتاحة خدمة الأحوال وشهادات الميلاد والوفاة وبدل تالف وفاقد للبطاقة

وأضاف «العطار»، الأحد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع الخطوات التنفيذية لمنظومة التحول الرقمي، إذ تم إضافة خدمات التأمين الاجتماعى والاطلاع على الملف التأمينى بالكامل، ومعرفة قيم المعاشات على بوابة مصر الرقمية، كما تم إتاحة خدمة الأحوال وشهادات الميلاد والوفاة وبدل تالف وفاقد للبطاقة.

إضافات مستمرة على موقع مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة

وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إلى أنه سيحدث إضافات مستمرة على موقع مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة، إذ يتم النظر لنبض الشارع وشكواهم عن المنظومة، ونغير في الخدمات الموجودة، كما سيتم إضافة خدمات دفع الكهرباء والزراعة وهذا سيخدم المزارعين، وخدمات الحالة الشخصية ومعرفة مواعيد الجلسات القضائية، مضيفًا: «ستحدث إضافات مستمرة خلال الفترة الماضية».