تحويلة مرورية في جامعة الدول بسبب كسر ماسورة المياه.. (صور)

تواصل شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه 600 مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بأحياء العجوزة والدقي.

وتعمل الشركة على شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة الشفط والعمل على إصلاح الكسر، لإعادة ضخ المياه للمناطق التى تضررت بفعل الانقطاع وأبرزها شارعا السودان وجامعة الدول العربية.

الجيزة: الدفع بأكثر من 30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر

وبحسب بيان محافظة الجيزة الصادر مساء الأحد، أنه بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، تم إجراء تحويلة مرورية مؤقتة بسبب الكسر الموجود في شارع جامعة الدول العربية، مع الدفع بأكثر من 30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر.

ووفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة من الانقطاع.

تعرف على مسار محور الملك سلمان بالجيزة

ويأتي الكسر أسفل محور الملك سلمان، الذي يربط بين شوارع فيصل والهرم وترسا وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية لتسهيل الحركة وتخفيف الكثافات المرورية الموجودة من القاهرة والجيزة إلى خارجها.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى سبب الانقطاع المتكرر للمياه في القاهرة الكبرى، بأن بعضها يعود لسبب طارئ مثل الكسر، وبعضها متعلق بانقطاع الكهرباء المغذية لمحطات المياه في بعض المناطق، والسبب الأخر الصيانة الدورية، سواء شبكات المياه أو شبكات الصرف، وبناء عليه يتم قطع المياه لحين الانتهاء من التنظيف، وأيضا قد يكون بسبب تنسيق مع الشركة المنفذة لأحد الطرق أو الكباري حديثة الإنشاء، بشأن ترحيل وصلات المياه من هذه المنطقة بسبب الأعمال الإنشائية وبناء عليه تقطع المياه لفترة من الفترات.