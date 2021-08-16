أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 16- 8-2021 مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات في مختلف البنوك المصرية، اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، حالة من التباين، لذا تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها، أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين، أبرزها الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وفقا لما أعلنته المصارف، فإن سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس، سجل نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.62 للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما أعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، فإن سعر الدرهم الإماراتي سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بنك قناة السويس وصل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن سعر الريال السعودي فسجل في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعن سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، فسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، و18.41 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وأخيرا سجّل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.