شقيق ياسمين عبدالعزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية: هانت

حرص وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على طمأنة جمهور شقيقته على حالتها الصحية، حيث نشر صورة لها عبر «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «هانت ياروحي هانت»، فيما انهالت تعليقات المتابعين على الصورة بالدعاء للفنانة بالشفاء العاجل وأن تعود لمصر قريبا.

شقيق ياسمين يعلن ابتعاده عن السوشيال ميديا

أعلن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ ايام ، عبر حسابه على «فيس بوك»، ابتعاده عن السوشيال ميديا فترة، قائلا «أنا هقفل الأكونت فترة وشكرا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها»، لتنهال عليه تعليقات المتابعين بعدم غلق الأكونت لأنه المصدر الوحيد للاطمئنان على شقيقته ياسمين، ليستجيب لرغبة الجمهور ويغلق حساب «فيس بوك» ويتفاعل معهم عبر «انستجرام».

ياسمين عبدالعزيز تطير إلى سويسرا في سرية

سافرت ياسمين عبدالعزيز منذ أيام إلى سويسرا، لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد قضاء 30 يوما في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وبعد استقرار حالتها الصحية خرجت لاستكمال علاجها في المنزل تحت إشراف طاقم طبي، ولكنها لم تمكث في منزلها سوى 4 أيام، وتفاجئ كل من حولها بالسفر المفاجئ إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وقد فرضت ياسمين عبدالعزيز، السرية التامة في رحلة سفرها للعلاج في سويسرا، حيث فوجئ الجميع بخبر سفرها من المطار، حيث شوهدت وهي منقولة بسيارة إسعاف من المطار إلى طائرة خاصة مجهزة لتنقلها إلى سويسرا وكانت تبدو بحالة صحية مستقرة حسب رواية العاملين في المطار.

ومازالت ياسمين عبدالعزيز حتى الآن تفرض السرية التامة عن تفاصيل مرضها فلم يصرح أي فرد من أسرتها عن حالتها حتى الآن.