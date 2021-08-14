تطور جديد في أزمة ياسمين عبدالعزيز بـ«عقوبات مشددة»

تواصلت أصداء الأخطاء الطبية التي طالت بعض المشاهير والفنانين وأبرزهن الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا، حيث وصلت إلى البرلمان بعد مطالبة بعض النواب بزيادة العقوبة على الأخطاء الطبية، خاصة التي تسبب نتائج خطيرة قد تودي بحياة الإنسان، وهي الأزمة التي انتشرت مؤخرا وأثارت جدلا واسعا.

نائب: مشروع قانون لتعديل المسؤولية الطبية

وتقدم النائب أحمد حتة، بمشروع قانون لتعديل المسؤولية الطبية مطالبا بعقوبة مشددة وليس تأديبية في حالات الإهمال واللامبالاة، والتي تؤدي إلى آثار خطيرة قد تكون سببا في حالات الوفاة أحيانا.

وأضاف حتة لـ«الوطن»، أن الهدف حماية حياة كل المصريين وأرواحهم، وليس الفنانين أو المشاهير فقط، من الإهمال الطبي، مفرقا بين الإهمال والخطأ البشري، وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا مع عودة البرلمان مع دور الانعقاد الجديد.

إيناس عبد الحليم: بطولات الجيش الأبيض لا تمنع معاقبة المخطئ

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إنها تقدمت بمشروع قانون المسؤولية الطبية، مطالبة بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به خلال البرلمان الماضي وتعيد تقديمه، خاصة بعد الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات.

وأكدت أن هناك «أخطاء طبية كثيرة سبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أوعدم كفاءة وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة، فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب».

وحول أوضاع الأطباء، أوضحت النائبة أن هناك مطالبات برلمانية واسعة، فضلا عن تحركات حكومية بالفعل، لتحسين أوضاع الأطباء ماديا ومعنويا، ومنها مشروع التأمين الطبي الشامل الذي يتضمن العديد من الامتيازات للأطباء، مؤكدة أهمية دور الفريق الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة وأطباء علاج طبيعي.

وتابعت: نشيد بهذا الدور المهم ولكن لا بد من محاسبة المخطئ عندما تقع مشكلة طبية.