فيديو.. لحظة انقلاب سيارة عروسي البحيرة قبل مصرعهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة انقلاب سيارة تحمل عروسين وهما عائدان من جلسة تصوير زفافهما، بمصرف بطريق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لتتسم قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود، بحالة من الحزن على فقدان العروسين اللذين لقيا مصرعهما في الحادث مع شقيقة العروس.

وكان كشف ياسر جمال، أحد أهالي قرية الشعيرة تفاصيل الحادث قائلًا بإن حفل زفاف العريس ويدعى حسام حسن قنديل، كان مقررا له غدًا الثلاثاء، بإحدى قاعات الأفراح بمركز إيتاي البارود، ووقع الحادث أثناء عودته بصحبة عروسه من جلسة تصوير، وشراء بعض مستلزمات حفل الزفاف، ليسسفر الحادث عن وفاة العروسين وشقيقة العروس وإصابة قائد السيارة.

فيما قال ياسر صلاح، أحد جيران العروسين، إن حسام حسن «العريس» يتمتع بحب الجميع ولم يترك فرحا أو مناسبة بالقرية إلا وحضرها وهو ما جعل الجميع في حالة حزن عل فراقه، حيث إننا كنا ننتظر حفل زفافه بفارغ الصبر، والآن ننتظر جثمانه لتشييعه لمثواه الأخير.

وكانت أعلنت مصادر طبية بمستشفى إيتاي البارود المركزي، إن قائد السيارة تعرض لإصابات بالغة وأوضح التقرير الطبي الأولي، أن السائق تعرض لكسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ليجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بذات المستشفى، ويجري إسعافه وتلقي العلاج اللازم.