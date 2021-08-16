اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين تسفر عن استشهاد 3 أشخاص

استشهد 3 فلسطينيين، فجر اليوم، عقب اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر طبية، لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن الشهداء هم: صالح العمار، رائد أبو سيف، نور جرار، حيث ارتقوا تباعا في أقل من ساعة على اقتحام واسع لقوات الاحتلال للمدينة والمخيم.

وأضافت المصادر، أن اشتباكات مسلحة واسعة اندلعت بين فلسطينيين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل ومواجهات، فيما أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان بقصد القتل.

قوات الاحتلال تختطف شابين مصابين خلال المواجهات

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اختطفت شابين مصابين خلال المواجهات، فيما اعتقلت 3 آخرين قبل انسحابها من المدينة والمخيم.

وفي سياق متصل، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأحد، مقدسي يدعى «محمد أسامة دويك» على هدم منزله قسرياً في خلة العين ببلدة الطور في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن جيش الاحتلال، طالب الدويك بهدم منزله بنفسه، قبل أن يقوم هو بهدمه، وفرض غرامة مالية باهظة عليه، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدورها، قضت محكمة الاحتلال العليا، بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية منازلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

لجنة «أهالي الشيخ جراح»: محكمة الاحتلال تجمد تهجير 3 عائلات من الأهالي

وقالت لجنة «أهالي الشيخ جراح» في تصريح مكتوب، إن محكمة الاحتلال، أصدرت قرارا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من أهالي الحي، هم الدجاني والداهودي وحماد، حتى نهاية كافة الإجراءات بقضية الشيخ جراح في محكمة الاحتلال العليا.

وأضافت لجنة الأهالي، أن محاميي العائلات سامي أرشيد وحسني أبو حسين قدما في 28 يوليو 2021 طلبا للمحكمة يشمل تجميدا للإخلاء حتى نهاية الإجراءات المنظور فيها أمام المحكمة العليا، وجاء الرد بقبول الطلب، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت لجنة «أهالي الشيخ جراح»، أن قرار التجميد لا يلغي خطر التهجير الذي يواجهه أهالي الحي.

من جانبها، طالب نحو 4 آلاف أمريكي، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بالتدخل للإفراج عن 74 طالبا جامعيا فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين على خلفية تعبيرهم عن مواقف سياسية رافضة للاحتلال.

وطالب ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني عبر عريضة أطلقوها، بايدن، وأعضاء الكونجرس بممارسة نفوذهم لحماية الطلبة الفلسطينيين من إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، وإطلاق سراحهم.

وأشارت العريضة إلى حالة الطالبة الأسيرة سراح ليان ناصر «21 عاما» الطالبة في السنة الرابعة في جامعة بيرزيت الواقعة في بلدة بيرزيت شمال القدس المحتلة، موضحة أن ليان تنتظر الآن المحاكمة في سجن الدامون العسكري مع 7 طالبات أخريات بين 74 طالبا من الجامعة تم اعتقالهم ولا يزال العديد منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب تعبيرهم غير العنيف عن معارضتهم لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.