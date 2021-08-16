«صدمه وترك جثته على الدائري».. ضبط المتهم المتسبب في وفاة فرد شرطة

شهد الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، وقوع حادث تصادم، وتم إخطار القسم وانتقلت على الفور قوات الأمن لموقع الحادث.

سائق ملاكي يصطدم بفرد شرطة

وبالانتقال والفحص تبين قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بأحد أفراد الشرطة حال عبوره الطريق متجهًا لمحل إقامته، وتم ضبط قائد السيارة، وبسؤاله أقر بأنه المتسبب في الواقعة.

وفي وقت لاحق عُثر على جثمان فرد الشرطة متوفيًا ومتأثرًا بإصابته أعلى الطريق الدائري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.