مصرع طفل في حادث مروري أثناء توجهه للاحتفال بالعيد في بني سويف

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة «ربع نقل»، كان يستقلها بصحبة أصدقائه، اليوم، للاحتفال بعيد الأضحى، بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع «عبدالرحمن.د.م»، 13 عاما، مقيم بعزبة خليل التابعة لمركز سمسطا، إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، على الطريق الزراعي الذي يربط القرية بالمدينة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد حسام الريدي رئيس مباحث المركز، أن المتوفي كان يستقل سيارة ربع نقل بصحبة أصدقائه من القرية متوجهين للمدينة للاحتفال بالعيد، وأثناء عبور السيارة مطب صناعي سقط من أعلى السيارة فلقى مصرعه في الحال.

فيما أصيب ثلاث شباب، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سياره ملاكي بترعة الابراهيمية بالقرب من قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية الشيخ علي التابعة لمركز بني سويف فوجه على الفور بسرعة استخراج السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم «عمر سيد الفولي مركز ناصر 21 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، محمد كريم 21 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد صلاح صابر 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر الذراع الأيسر»، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.