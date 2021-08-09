لجنة مكافحة كورونا: حالات الإصابة بالفيروس تزايدت بسبب ازدحام الشواطئ

قال الدكتور أكرم عبدالباري، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا بدأ في الارتفاع من جديد منذ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، خاصة الحالات التي تدخل في المستشفيات، «كنا نتوقع حدوث ذلك في منتصف الشهر المقبل أو بداية أكتوبر المقبل، ولكن الحالات بدأت في الزيادة مبكرا».

وأضاف «عبدالباري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، أن السبب وراء زيادة الحالات ترجع إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والزحام خاصة على الشواطئ، «لا نستطيع القول بأننا نشهد موجه رابعة».

وأشار إلى أنّ المعدل الحالي إذا استمر في الفترة المقبل فمن المتوقع أن ترتفع الحالات في النصف الثاني من سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر المقبل، خاصة أن الجزء الأكبر من المواطنين لم يتم تطعيمهم بعد بلقاح فيروس كورونا.

وأكد أن الدولة بذلك مجهودات كبيرة بتوفير التطعيمات بكل أنواعها، وأصبح أعدادها مقبولة بالنسبة لعدد السكان، ويتبقى فقط إقبال الجمهور على التطعيم، وهذا ما تنادي به الدولة، خاصة مع انتشار مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، إضافة بأن عملية التسجيل سهلة سواء تليفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن المتحورات الجديدة في مصر، قال إن التتبع الجيني لفيروس كورونا لم يثبت حالات مصابة بمتحورات جديدة حتى الآن، لافتا أن التعامل مع متحورات مثل دلتا أو دلتا بلس أو لامدا لم يختلف عن التعامل مع الفيروس الأصلي، والتطعيمات فعالة ضدها.