عضو لجنة كورونا: الأجسام المضادة تنتقل من المرضعة لطفلها عند التطعيم

قال محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المرأة المرضعة لا يوجد لديها أي مشكلة في الحصول على تطعيم فيروس كورونا، والأجسام المضادة ستنتقل للطفل عن طريق اللبن، ولكن بالنسبة للحوامل لا توجد دراسات تثبت مدى أمان اللقاح، بينما المرأة الحامل لا يفضل عدم حصولها على اللقاح.

الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين

وأضاف «النادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الدراسات التي أجريت على خلط أنواع اللقاحات والحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين، ضعيفة وقليلة، خاصة أن الفترة بين الجرعة الأولى والثانية قليلة، ولم يتم إجراء أي اختبارات واضحة عليها.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «محدش من المؤسسات الصحية العالمية قال إن ده فعال، ولكن الدراسات حتى هذه اللحظة تؤكد أن الحصول على جرعة ثانية من نفس اللقاح هو الأفضل، ويفضل الجرعة الثانية من نفس النوع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا ضرر من الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين، ولكن يفضل الحصول على جرعة ثانية من نفس اللقاح لأن التسرع سيد الموقف في الدراسات العلمية التي تتم حاليًا.

الحصول على جرعة ثالثة معززة

أما عن مسألة الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا، فقال إنه حتى الآن لا توجد دراسات أكدت هذا الأمر أيضا.

الحصول على اللقاح سنويًا

وبالنسبة للحصول على لقاح كورونا سنويًا، قال إن المنظمات العالمية حتى الآن كلها لم تنصح أو تعلن الحصول على لقاح كورونا سنويًا، وهذا بسبب نقص المعلومات.