ممثلو الكيانات المصرية بالخارج في زيارة لـ«الإدارية» ضمن «حياة كريمة»
كتب:
سماح حسن الجوهري
10:33 ص | الإثنين 16 أغسطس 2021
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج اثناء انطلاق مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج
أكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّه ضمن فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي انطلق أمس، سيجري بعض ممثلي الكيانات المصرية بالخارج زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، وذلك لاطلاعهم على ما تمّ إنجازه خلال السنوات الماضية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الي زيارة الي مقر المجمع الحكومي ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
إشراك المصريين في الخارج في تحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
وقال مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّ المؤتمر الثاني للكيانات المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وياتي المؤتمر من حرص الدولة المصرية علي إشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.
رؤية جديدة لمصر داخل العاصمة الإدارية
وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج يأتي في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن مصر تقدم رؤية جديدة وهي تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية من خلال ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة والمحافظة على الإرث المصري الفريد للأجيال القادمة.
وتابع المصدر: «استراتيجية الوزارة كان يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنفسه في افتتاح مشروعات كثيرة أثرية وسياحية، وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء»، وهذا ما سيتم مشاهدته على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة.