ممثلو الكيانات المصرية بالخارج في زيارة لـ«الإدارية» ضمن «حياة كريمة»

أكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّه ضمن فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي انطلق أمس، سيجري بعض ممثلي الكيانات المصرية بالخارج زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، وذلك لاطلاعهم على ما تمّ إنجازه خلال السنوات الماضية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الي زيارة الي مقر المجمع الحكومي ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج

إشراك المصريين في الخارج في تحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وقال مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّ المؤتمر الثاني للكيانات المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وياتي المؤتمر من حرص الدولة المصرية علي إشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

رؤية جديدة لمصر داخل العاصمة الإدارية

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج يأتي في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن مصر تقدم رؤية جديدة وهي تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية من خلال ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة والمحافظة على الإرث المصري الفريد للأجيال القادمة.

وتابع المصدر: «استراتيجية الوزارة كان يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنفسه في افتتاح مشروعات كثيرة أثرية وسياحية، وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء»، وهذا ما سيتم مشاهدته على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة.