الانسحابات تُهدد مصير مسلسل حمو بيكا الجديد: «مش بيجي التصوير»

يواجه مسلسل «ملوخية بالتريند» لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، مصيرًا مجهولًا، لاسيما بعد توقف التصوير لفترات طويلة، وانسحاب الممثلين واحد تلو الآخر، كان آخرهم الفنان حسن عبد الفتاح.

وقال حسن عبدالفتاح، لـ«الوطن»، إنَّه قرر الانسحاب من المسلسل مؤخرًا، لعدم التزام حمو بيكا بمواعيد التصوير، رغم إنه يتقاسم البطولة مع عربي كركور، متابعًا: «سيبت لهم المسلسل وقلت كفاية كده».

وأوضح أنَّ حمو بيكا، يتخلف عن مواعيد التصوير، لانشغاله في الغناء وإحياء الحفلات في أماكن مختلفة، إذ يجد صعوبة في التنسيق بين التصوير والحفلات، متابعًا: «لاقيتهم بيقولوا لي معلش هنعيد تصوير مشاهد معينة وبتاع، قلت لهم لأ».

حمو بيكا يواجه صعوبات في مذاكرة السيناريو: لا يُجيد القراءة والكتابة

وأضاف أنّ حمو بيكا، يواجه صعوبات كثيرة خلال التصوير، إذ يستغرق وقتًا لتوجيهه أمام الكاميرا، فضلًا عن كونه لا يُجيد القراءة والكتابة، إذ أنه يحفظ السيناريو بصعوبة شديدة.

وأشار إلى أنَّ تصوير المسلسل قائم في منطقة العجمي بالإسكندرية، فيما يُجسد هو صاحب شركة إنتاج ويتعاون مع حمو بيكا والعربي كركور، اللذان يواجهان أزمة في فرصة عمل، ليُقرر التعاقد معهم ويدفع بهما في مجال الغناء.

علاء زينهم يعتذر عن المسلسل: «حمو بيكا مش بيعرف يمثل»

وكان الفنان علاء زينهم، قد اعتذر هو الآخر عن المُشاركة في المسلسل، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّه فوجئ بأن مؤدي المهرجانات حمو بيكا لا يُجيد التمثيل هو وفريق العمل، قائلًا: «ليس لديهم أي خبرات في التمثيل، ولازال لديهم فترة طويلة بشأن اكتساب تلك الخبرات».

يذكر أنّ مسلسل «ملوخية بالتريند»، من بطولة حمو بيكا، والعربي كركور، وأبو ليلة، وهو من إنتاج شركة إم إل استوديو، للمنتج محمود حسان، فيما لم يتحدد موعد وجهة عرضه حتى الآن.