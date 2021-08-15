حمو بيكا عن إلغاء حفله في ليبيا: إشاعات هدفها التحريض ضدي

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حقيقة ما تردد عدم التزامه بإحياء حفل كان قد اتفق عليه في دولة ليبيا، وحصل على «عربون» ولم يقم بذلك.

ونفى حمو بيكا تلك الأنباء التي أثيرت، في منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، على النحو التالي:

حمو بيكا: التعامل مع أي منسق حفلات خارج مصر من خلال مدير أعمالي

وكتب مؤدي المهرجانات: «توضيح هام جدًا لأهلي وجمهوري العظيم في ليبيا بخصوص الإشاعات اللي بتقول إن حمو بيكا أخد عربون لعمل حفلة في أراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تليفونه، الكلام ده غلط جدًا ومحصلش والكلام ده كله إشاعة».

وأوضح حمو بيكا أنه لا يتعامل مش مع أي منسق حفلات سواء في مصر أو خارجها، لافتًا إلى التعامل يكون من خلال مديري أعماله «مصطفي دولسيكا ومحمد حلمي»، متابعًا: «أنا معنديش أي حفلات في ليبيا ولا قريب ولا في وقت فات.. كل الكلام اللي اتقال ده كله إشاعات هدفها التحريض بين النجم حمو بيكا وجمهوره في ليبيا، ثالثًا حمو بيكا يعشق أراضي ليبيا وجمهورها فهما سبب من أسباب نجاحه، وحمو بيكا معظم أغانيه لدولة ليبيا الشقيقة وجماهيرها».

وأضاف «بيكا» أن أي تفاصيل متعلقة بحفلاته سواء داخل مصر أو خارجها سيتم نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهًا نصيحة لجمهوره: «ياريت أي حد من جمهوري العزيز ميسمعش لأي إشاعات هدفها التحريض مش أكتر ومتنسوش ليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب، تحياتي لأهلي في ليبيا».

وكان حمو بيكا قد أحيا مساء أمس السبت، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي للسيدات فقط، وتضاربت الأنباء حول قرار نقابة الموسيقيين وإدارة الشاطئ بشأن إلغاء الحفل، إلا أن «بيكا» نجح في إحياء الحفل بعدما اشترط المنظمون على الحضور عدم التصوير أو نشر أي فيديوهات منعًا للدخول في أي أزمات مع النقابة.