إقامة حفل حمو بيكا في السر: «بلاش تصوير وأوعى تنشر حاجة على السوشيال»

حالة من الجدل شهدتها الساعات الماضية حول حقيقة إقامة حفل مطرب المهرجانات حمو بيكا من عدمه على أحد شاطئ الساحل الشمالي والخاص للسيدات فقط.

الشاطئ أعلن إلغاء الحفل خوفا من رد فعل نقابة الموسيقيين

التضارب خلال الساعات الماضية، جاء بين أطراف الحفل الثلاثة، حمو بيكا وإدارة الشاطئ ونقابة المهن الموسيقية، حيث إن الشاطئ والنقابة أعلنا إلغاء الحفل وعدم إقامته، فإدارة الشاطئ أشارت إلى أن الحفل أقيم فقط للراقصة البرازيلية لورديانا بدون فقرة بيكا، في حين أشارت النقابة إلى أن الحفل تم إلغائه بقرار من النقابة، إلا أن إدارة أعمال حمو بيكا نفت هذا الأمر، وأشارت إلى أن الحفل أقيم فعليا فى موعده المحدد.

إدارة حمو بيكا: الحفل أقيم فى موعده المحدد

علمت «الوطن»، أن الشاطئ أقام الحفل فعليا خلال الساعات الماضية، ولكن فى سرية تامة للحفاظ على علاقته بنقابة المهن الموسيقية، وأيضا حتى لا يخسر المقابل المادي الذى كان قد دفعه لحمو بيكا مقابل إحياء الحفل، حيث إنه فى حال إلغاء الحفل يحق للمطرب الحصول على المبلغ كاملا، وطلبت إدارة الحفل من حمو بيكا عدم نشر أى صور أو فيديوهات عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما طلبت من الحاضرين عدم التصوير بالهواتف.

وأشار مصدر لـ «الوطن»، إلى أن سبب إعلان إدارة حمو بيكا إقامة الحفل رغم وعدهم لمنظمي حفل الشاطئ بعدم الإعلان، هو خوفهم من انتشار أخبار نجاح نقابة المهن الموسيقية فى إيقاف حفلاته بشكل نهائي، ما يترتب عليه عدم طلبه مرة أخرى فى أى حفلات فنية.

وقال المصدر: «خايف سوقه يقف، ولذلك قرر الإعلان ليعلن تحديه لقرار النقابة وقدرته على الغناء فى أى وقت»