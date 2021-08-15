مدير أعمال حمو بيكا: «الشاطئ اللي أقيم فيه الحفلة هو اللي للسيدات فقط»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها حفلة مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا التي كان مقررا إقامتها، بالأمس، منذ اللحظات الأولى للإعلان عنها، بسبب شرط لحضور الحفل وهي أنها للسيدات فقط .

مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة «للسيدات فقط»

وعن هذا الأمر كشف محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، سبب هذا الشرط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الناس بتتداول شرط إن الحفلة للسيدات فقط بشكل غريب، واللى عايز أوضحه إن بيكا محطش شرط إن الحفلة تكون للسيدات فقط أبدا».

وتابع محمد حلمي قائلا «الشاطئ اللى تم إقامة الحفلة للسيدات فقط، مبيدخلوش رجالة خالص وعلشان كدا اتقال إن الحفلة للسيدات فقط، لكن هو مش شرط إطلاقا».

يذكر أن محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، كان قد أكد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالفعل أقيم الحفل بالأمس السبت، في مدينة الساحل الشمالى ونفى تماما الأخبار التى تم تداولها بأنه تم إلغاء الحفل بسبب نقابة المهن الموسيقية وأزمة التصاريح.

وأكد أنهم يتعاملون مع النقابة بموجب التصريح اليومى الذي يتم استخراجه مع كل حفلة يحييها حمو بيكا.

مسرحية شمسية وأربع كراسي

وعلى صعيد آخر يواصل مطرب المهرجانات حمو بيكا عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي والذي يخوض من خلالها تجربة المسرح لأول مرة من خلال مشاركته لأشرف عبد الباقي وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وأوس أوس.