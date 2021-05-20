241 بحيرة وخزان لحماية مدينة سانت كاترين من أخطار السيول

قال أشرف النمر مدير معهد بحوث الموارد المائية بجنوب سيناء، إنه جرى إنشاء 241 بحيرة جبلية بمدينة سانت كاترين، بهدف تخزين مياه السيول، واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة، إضافة إلى الحد من الأثار التدميرية للبنية التحتية، والطرق والمنشآت العامة والخاصة.

سعة البحيرة الواحدة 2000 متر مكعب من المياه

وأوضح مدير معهد البحوث في تصريح له، اليوم الخميس، أن متوسط سعة البحيرة الواحدة 2000 متر مكعب من المياه، وبلغت تكلفة البحيرة الواحدة نحو 30 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي تكلفة البحيرات نحو 7 ملايين 230 ألف جنيه، وبلغت كميات المياه التي يجري حجزها داخل تلك البحيرات نصف مليون متر مكعب.

إنشاء سدود بأودية «الرحبى ونفوس ونسرين»

وأشار إلى أنه جاري دراسة إنشاء سدود بأودية الرحبى ونفوس ونسرين، وجري الرفع المساحي بالأودية الثلاث، تمهيدًا للبدء في أعمال التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن الإدارة العامة للمياه الجوفية أنشأت عدد من البحيرات والمخرات للتحكم في مجرى السيل، من بينها بحيرتين بوادي الشيخ سعة كل بحيرة 800 ألف متر مكعب من المياه.

وأشار إلى إنشاء 3 خزانات أرضية بحوض وادي الشيخ «وادي الشيخ1، وداي الشيخ2، و خزان وادي الزيتونة»، لافتا إلى أن السعة التخزينية لكل منها تصل إلى 400 ألف متر مكعب من المياه بتكلفة إجمالية مليون 1,5 مليون جنيه .