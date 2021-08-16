«الأضخم على الإطلاق».. الإسكان تجهز لطرح وحدات بفائدة 3%وسداد 30 عاما

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجهز لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وصفه بأنّه «الأضخم» على الإطلاق، موضحا أنّ معظم الوحدات السكنية المقرر طرحها، ستكون تابعة لـ مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، بفائدة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وذلك ضمن خطة الدولة، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق، أنّ الوحدات جاهزة للتسليم وجار إعلان تفاصيلها وأسعارها ومساحاتها وطريقة الحجز وأساليب السداد قريبا، كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، الذي يأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وبحسب الجزار، تُطرح وحدات بمشروعات سكنية عدة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، منها «دار مصر، سكن مصر، JANNA، والإسكان المميز وذي الطابع الساحلي».

المدن المقرر طرح الوحدات بها

وعن المدن التي تشهد طرح الوحدات السكنية، أوضح الجزار، أنّه جار طرح وحدات بمشروع «سكن مصر» بـ12 مدينة جديدة، وهي: (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر (غرب أسيوط)».

أما وحدات مشروع «دار مصر»، لفت وزير الإسكان إلى أنّه جار طرحها بـ8 مدن جديدة، وهي: (15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، وبرج العرب الجديدة)، ووحدات مشروع JANNA بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، وملوى الجديدة)، ووحدات بمشروع «الإسكان المتميز» بمدن (رشيد الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة).

ووحدات بمشروع الإسكان ذي الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، إضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، في أكثر من مدينة جديدة.