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الطرح اليوم.. أسعار وأماكن كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين 2"

بفائدة متناقصة 3% وسداد لمدة 30 عاما

كتب:

منة عبده
06:54 ص | الأحد 15 أغسطس 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

تبدأ مكاتب البريد المميكنة، اليوم الأحد الموافق 15 من أغسطس الجاري، فى استقبال جميع المواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من الحجز، والمخصص للمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، تجنبا للتزاحم، وتسهيلا عليهم عملية شراء كراسة الشروط، ويستمر الحجز حتى 9 سبتمبر المقبل. 

وسيتم سداد قيمة شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التى أعلن عنها البنك المركزي رسميا، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى. 

وعن سعر كراسة الشروط الخاصة بشقق «سكن لكل المصريين 2»، فهو يختلف ما بين الوحدات المطروحة للمواطنين من محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، حيث يبلغ سعر كراسة شروط الشقق للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيها، بينما سعر كراسة شروط متوسطي الدخل، يبلغ 150 جنيها، وفقا للبيان الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشأن مبادرة «سكن لكل المصريين 2».

أما أماكن طرح كراسات شروط شقق «سكن لكل المصريين 2»، فسيتم طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، سواء لمحدودي الدخل، أو متوسطي الدخل. 

حيث سيتم طرح الكراسات لمحدودي الدخل، داخل مراكز المدن والمحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، دمياط، مدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط».

أما بالنسبة للشقق المطروحة للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل المدن التالية: «حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد، العلمين الجديدة». 

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