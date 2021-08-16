رئيس جالية مصر بفرنسا: ربنا بيحبنا.. عشان كدا جاب لنا الرئيس السيسي

قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم وطني يحب بلده، مضيفًا: «ربنا يحب مصر وشعبها لأنّها أرض مباركة، وعشان كده جاب لنا زعيم مصر بتحبه وله تقدير خاص بين العالم كله، وهو اللي جمعنا على حب بلدنا، وشايفين من الخارج أد إيه مصر عظيمة بين كل دول العالم».

كل دول العالم تتحدث عن حضارة مصر القديمة والنهضة المصرية الحديثة

وتابع رئيس الجالية المصرية في فرنسا، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ كل دول العالم تتحدث عن حضارة مصر القديمة والنهضة المصرية الحديثة التي حدثت في فترة بسيطة جدًا، لافتًا إلى أنَّ الاقتصاد الفرنسي يعاني من تبعات كورونا، وهو ما لم يحدث في مصر.

وأردف «فرهود»،: «الشخصيات القوية تقف وراء النجاحات، ففي مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعاونا مع وزارة الدولة للهجرة، وكل الكيانات المصرية اجتمعت على أرض مصر، فلابد أن نقف معا حتى تتحقق الحياة الكريمة لكل مصري».

مصر أصبحت وجهة للشركات الكبرى لعدة دول

وواصل رئيس الجالية المصرية في فرنسا: «ممكن ميبقاش في فقير في مصر لما كل واحد يشوف مين فقير في بلده ويطلع له، نقدر نعمل المستحيل من أجل مصر، واحنا شايفين فيها حاجات مكناش شايفينها قبل كده».

وأكّد أنَّ مصر أصبحت وجهة للشركات الكبرى في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؛ بسبب الاستقرار الأمني، مستطردًا: «الاستقرار الأمني في مصر مش موجود في العالم كله، وكلنا شايفين الدول اللي حوالينا عاملة إزاي».