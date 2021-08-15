«الحياة اليوم» يخصص فقرة حوارية عن دعم المصريين بالخارج لـ«حياة كريمة»

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرته الحوارية الثانية، للحديث حول دور الكيانات المصرية بالخارج، في دعم المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك باستضافه عددا من المصريين المقيمين بالخارج.

زاهر: «الدولة المصرية لديها شفافية كبيرة في التعامل مع مختلف قضايا المصريين بالخارج»

قال مينا زاهر، استشاري قانوني بدولة الإمارات العربية، وعضو الجالية المصرية بالإمارات، إن كل المصريين بالخارج، يتابعون وعن كثب وبشكل دائم، كل الإنجازات التي تحدث في مصر، وبمختلف المجالات، لافتا إلى أن المصريين بالخارج دائما يحاربون مفهوم «الغربة»، بالتواصل الدائم مع الموجودين بمصر، «الدولة المصرية لديها شفافية كبيرة في التعامل مع مختلف قضايا المصريين بالخارج، واسم الرئيس عبدالفتاح السيسي ليه ثقل كبير برة».

زاهر: الرئيس السيسي بيدينا دايما نجاح من الهواء

وأضاف «زاهر»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الجمهورية الجديدة، أصدق ما جاء من المشروعات الحقيقية على أرض الواقع، ووجود تواصل سهل مع كل المصريين بالخارج، حيث أن وزارة الهجرة، دائما ما تنقل المعلومات الصحيحة لما يحدث في مصر، «أنا اتحولت من شخص مغترب إلى سفير لبلدي بالخارج، والكلام الصادق دائما يصل للقلب، ورئيس الجمهورية بيدينا نجاح من الهواء».

سعد: «لينا دور كبير على السوشيال ميديا»

وأوضحت جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، أن المصريين في الخارج، ساعدوا الدولة من خلال إطلاق مؤتمرات للكيانات، الأول بدأ منذ عامين، وتوقف بسبب جائحة كورونا، وأعيد إطلاقه اليوم، في نسخته الثانية، «اتكلمنا عن حياة كريمة، وبكرة هنروح العاصمة الإدارية الجديدة، ويوم الثلاثاء رايحين القليوبية، علشان نشوف القرى اللي تم تطويرها، ولينا دور كبير على السوشيال ميديا».

عثمان: الدبلوماسية الشعبية أقوى في إيصال صوت مصر خارجيا

وأشار محمود عثمان، رئيس مجلس إدارة رابطة المصريين في ميلانو بإيطاليا، إلى أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما نادى المصريين المقيمين بالخارج، بإنشاء وزارة خاصة بالمصريين للاستماع لمقترحاتهم، وتجميع المصريين تحت كيان واحد، ساعد على تواصل مباشر ومثمر بين المصريين في الخارج ودولتهم مصر، «المصريين في الخارج دائما ينتظروا الأخبار التي تخص مصر، ويتابعون ما يحدث عن كثب، والدبلوماسية الشعبية أقوى في إيصال صوت مصر خارجيا».

عثمان: «أي مسؤول بيجي بيحط علاج مؤقت للمشكلات.. والرئيس السيسي يحل المشكلات المستعصية»

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قال امبارح جملة مهمة، إننا عندنا مشاكل بقالها عقود مهملة ومركونة، وأي مسؤول بيجي بيحاول يحط علاج مؤقت، وده هيخلي فيه أثار سلبية مستقبلا، وهو بيحاول يلاقي حلول لمشكلات مستعصية، واللي لو متحلتش دلوقتي، هيكون فيها صعوبة أكبر بالنسبة للأجيال القادمة».