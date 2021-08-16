يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 16 أغسطس، استقراره للأسبوع الثاني على التوالي، في كافة البنوك وشركات الصرافة، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.65 للشراء في البنك المركزي.

أعلى سعر للدولار

وسجلت اليوم الاثنين 16 أغسطس، بنوك «الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي»، أعلى سعر في قائمة البنوك بيعًا وشراء للدولار مقابل الجنيه، ليسجل 15.75 جنيه للبيع في مقابل 15.67 للشراء.

أقل سعر للدولار

فيما سجل بنكا «مصر، الأهلي المصري،» أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 16 أغسطس، في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، دبى الوطني، التعمير والإسكان»، بنحو 15.75 جنيه، في مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في «كريدى أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف الخليجي، مصر إيران للتنمية، السويس، المصرف المتحد، عودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية:

سجل اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.45 جنيه في بنك «بركة».

سعر الجنيه مقابل الاستراليني

كما سجل الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم الاثنين 16 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 21.72 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

أسعار العملات العربية

سجلت بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، hsbc» أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

كما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بنحو 4.26 جنيه، في بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، hsbc».